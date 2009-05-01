Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

NAHVERKEHR HAMBURG

Signature(s)

Montant
160 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 160 000 000 €
Transports : 160 000 000 €
Date(s) de signature
9/11/2010 : 160 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Allemagne : La BEI et Hamburger Hochbahn AG signent un prêt-cadre en faveur des transports urbains hambourgeois

Fiche récapitulative

Date de publication
11 février 2010
Statut
Référence
Signé | 09/11/2010
20090501
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Nahverkehr Hamburg

Hamburger Hochbahn AG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 160 million
EUR 320 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Acquisition of underground trains and buses for the Hamburg public transport company.

The project will improve the quality of public transport service in terms of speed, comfort and reliability and will increase the attractiveness of public transport in the metropolitan area, thus contributing to reduce reliance on private cars and the negative impact of transport on the environment.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The construction of the new train sets and buses will take place in the manufacturer’s plants and does not fall within the scope of Directive 85/337/EEC (as subsequently amended), therefore no EIA is required for the project. The project can be expected to contribute to an overall improvement of the urban environment thanks to the better environmental performances of new vehicles, and by contributing to the promotion of public transport utilisation in a congested urban area.

Hamburger Hochbahn AG is subject to and follows EU procurement procedures (namely, Directive 2004/17/EEC) including publication in the EU Official Journal. All contracts have gone or will go through an internal standardised appraisal procedure, resulting into a regular evaluation process. Under these conditions, the procedures chosen by the promoter are suitable for the project and in line with Bank’s requirements.

Autres liens
Communiqués associés
Allemagne : La BEI et Hamburger Hochbahn AG signent un prêt-cadre en faveur des transports urbains hambourgeois

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Allemagne : La BEI et Hamburger Hochbahn AG signent un prêt-cadre en faveur des transports urbains hambourgeois
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes