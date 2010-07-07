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ADM VII

Signature(s)

Montant
220 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Maroc : 220 000 000 €
Transports : 220 000 000 €
Date(s) de signature
10/11/2010 : 220 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 juillet 2010
Statut
Référence
Signé | 10/11/2010
20090499
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ADM VII

Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM)

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Between EUR 200 million and EUR 275 million from the Bank's own resources under the ENP/MED Mandate (2007-2013).
Approximately EUR 550 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project will provide a link in the motorway network towards the south-east of the country from the administrative and economic centres of Rabat and Casablanca respectively.

The purpose of the project is the construction of a motorway between Berrechid and Béni Mellal (172 km). This arterial road will develop the motorway network eastwards in order to improve the connection between Beni Mellal and the country's key centres. This motorway section from Casablanca to Beni Mellal and onwards to Marrakesh is intended to develop the inland part of the country.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

If the project were located in the EU, it would come under Annex 1 to the EU Directive on environmental impact assessments (85/337/EEC).

Environmental studies have been conducted and the communities that will be affected by the project have been consulted.

Having carried out the previous projects, the promoter is fully familiar with the Bank’s procurement procedures and issues international calls for tender.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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