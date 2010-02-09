Sheringham Shoal Offshore Wind Farm

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Fiche récapitulative
Statkraft AS
The project involves studies, design, construction and operation of a large-size offshore wind farm (317 MW) to be implemented within the North Sea 12-nautical miles zone of Great Britain. The project site is situated in North Norfolk, about 17 km to 20 km off the coastline north of Sheringham and Cromer. The entire wind farm will cover an area of ~35 km2.
It aims at enabling the UK to achieve its ambitious target of electricity consumption based on renewable energy sources in 2020.
By virtue of its technical characteristics the project is classified as an Annex II-project according to the EIA-Directive 85/337/EEC, as amended. National legislation requires a full EIA including public consultation for offshore wind farms. EIA was conducted including a detailed biodiversity assessment, covering marine and terrestrial habitat, mammals, birds, fish and benthic fauna. The approval was granted by the competent authority following extensive public consultation.
The promoters are not subject to EU procurement directives (Utilities Directive 2004/17) for the purchase of the project’s equipment as the concession to build an offshore wind farm was granted following a competitive tender (Round 2) launched by the UK government.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.