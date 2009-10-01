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RURAL IMPULSE MICROFINANCE FUND II

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Secteur(s)
Services : 10 000 000 €
Date(s) de signature
1/06/2010 : 10 000 000 €
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Communiqués associés
Soutien de la BEI à un tout nouveau fonds de microfinance rurale

Fiche récapitulative

Date de publication
1 octobre 2009
Statut
Référence
Signé | 01/06/2010
20090460
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Rural Impulse Microfinance Fund II
Incofin Investment Management, (“Incofin IM” or the “Fund Manager”) is a leading Belgian microfinance investment management company with 5 microfinance investment funds under management, representing debt and equity investments in 68 MFIs in 27 countries or 3m clients over 3 continents. The company was incorporated in June 2009 as a spin off of Incofin, the Belgian social investor with 15 years of microfinance expertise, which successfully established itself as a professional asset manager for worldwide microfinance.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 10 million.
Up to EUR 100 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investment in Rural Impulse II, a successor microfinance investment fund incorporated in Luxembourg with the objective of making debt and equity investments in microfinance institutions which provide financial services to the rural poor.

The Fund’s aim is to achieve the following objectives: (i) To provide an attractive financial return to investors, (ii) To strengthen the rural MFI’s financial structure (iii) To improve the outreach and impact of rural MFIs and provide opportunities to the rural poor.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investee companies to meet minimum environmental standards to be specified and monitored by the Manager.

Not applicable

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Soutien de la BEI à un tout nouveau fonds de microfinance rurale

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

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Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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