ELES Transmission Network

Fiche récapitulative
Project aimed at reinforcing the Slovenian electricity transmission network and improving the operation of the interconnection to Italy consisting of following four project schemes:
- 400 kV double circuit line Bericevo-Krsko (length 80 km,1330 MVA/circuit);
- Phase shifting transformer (PST) of Divaca (400/400 kV, 1200 MVA);
- Extension of the Krsko substation 400/110 kV (300 MVA transformer and corresponding 400-110 kV bays);
- Reconstruction of the 110kV switchyard (17x110 kV GIS bays), installation of two 110/20 kV transformers (31.5 MVA) and construction of a new 20 kV distribution switchyard (21 cells) in the substation of Brestanica.
Loan to support four project schemes in Slovenia intended to improve the reliability of electricity supply, extend the transformation capacity to the distribution system, reduce the network losses and increase the Net Transmission Capacity (NTC) to Italy.
A formal EIA is required in compliance with the EU EIA Directive 85/337/EEC. Compliance with the EIA Directive 2003/35/EC, biodiversity assessment requirements and status of environmental studies, consultations and authorisations will be reviewed during appraisal.
Being a state-owned company that provides a public service in an EU member state, the Promoter is expected to implement public procurement procedures in line with the requirements of the EU Directive 2004/17/EC. The details of the procurement procedures followed for the project schemes and their compliance with the EU Directive on public procurement will be investigated during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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