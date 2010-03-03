AUTOVIE VENETE A4 WIDENING

Signature(s)
Fiche récapitulative
- Transports - Transports et entreposage
Widening of the A4 18,5 km highway section between Quarto d'Altino and San Donà di Piave (Veneto) and the 41 km highway section between Palmanova (A23 junction - Friuli Venezia Giulia) to Portogruaro (A28 junction - Veneto)
The expected economic benefits include time savings and vehicle operating cost reductions for road users due to enhanced road capacity. The project offers safety as well as environmental benefits, as congestion will be reduced and standards improved.
Please refer to the Environmental and Social Data Sheet for details. Prior to the disbursement relevant for each section the promoter will provide the Bank with written confirmation from the competent authority that the provisions of the Habitats Directive have been complied with.
The promoter is a majority publicly owned company, subject to the provisions of Directive 2004/18/EC, as transposed into national law. All contracts are being procured accordingly.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.