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AGC GLASS TECHNOLOGY RDI

Signature(s)

Montant
95 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Belgique : 95 000 000 €
Industrie : 95 000 000 €
Date(s) de signature
31/03/2010 : 95 000 000 €

Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2009
Statut
Référence
Signé | 31/03/2010
20090445
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
AGC Glass Technology RDI
AGC Flat Glass Europe SA
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 95 million
EUR 195.6 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Investments in the new R&D centre near Charleroi, R&D activities on float glass processing and glass products and up-grading of a production line to include solar glass capabilities in Moustier, Belgium.

The investments will help the promoter to face the technological challenges that the industry is facing.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

A portion of the project concerns investments in RDI activities and manufacturing capacity (upgrade of a production line ) that are expected to be carried out in existing facilities already authorised, in which case an Environmental Impact Assessment (EIA) would not be required by EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. However, the Bank’s services will verify details and especially those related to the location of the R&D facilities during the project‘s due diligence. Another portion of the investment concerns the construction of a new R&D Centre which is expected to fall under Annex II of the above EU directive meaning that an EIA is at the discretion of the national competent authority. It will be verified during appraisal whether the competent authority has required an EIA and its status.

The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and is not covered by EU Directives on procurement.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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