Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

MENA JOINT INVESTMENT FUND

Signature(s)

Montant
10 000 000 €
Secteur(s)
Services : 10 000 000 €
Date(s) de signature
1/10/2009 : 10 000 000 €
Autres liens
Communiqués associés
Égypte : la BEI investit dans un fonds de capital-investissement à l'appui du secteur privé

Fiche récapitulative

Date de publication
27 août 2009
Statut
Référence
Signé | 01/10/2009
20090419
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Mena Joint Investment Fund
Citadel Capital
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 10 million equivalent.
The target size of the fund is USD 500 million committed capital at first closing is foressen at USD 100-150 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Equity participation on ENPI risk capital resources of up to EUR 10 million equivalent in Mena Joint Investment Fund, a fund investing in majority and controlling stakes in private companies across selected industries.

The aim of the Fund is to create value by creating, restructuring or growning companies by focusing on boosting naturally advantaged industries and improving the competitiveness of those suffering from a legacy of inefficiencies.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

In addition to complying with Egypt’s environmental laws, regulations and policies and, where appropriate, EU legislation (e.g. sensitive sectors, environmental impact assessment), the Fund has agreed to develop environmental guidelines in agreement with its leading investors, namely the IFC, the African Development Bank and the EIB.

N/A (private sector investment).

Autres liens
Communiqués associés
Égypte : la BEI investit dans un fonds de capital-investissement à l'appui du secteur privé

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Égypte : la BEI investit dans un fonds de capital-investissement à l'appui du secteur privé
Autres liens

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes