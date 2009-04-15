Flanders Urban Social Housing II

Signature(s)
Fiche récapitulative
Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).
The project concerns a third loan with the counterpart Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), a centralised public funding vehicle, for the financing, in the years 2009 and 2010, of the multi-annual regional investment programme comprising the modernisation, rehabilitation and construction of social housing.
The project will comprise selected sub-projects of rental social housing to be implemented throughout the Flanders region which satisfy the EIB’s eligibility criteria on sustainable communities. The individual projects will be implemented by the local social housing associations (SHMs).
Not applicable.
Given the scale, location and nature of most projects –modernising and rehabilitation of social housing and associated social and urban infrastructure in built-up urban areas – there is most likely no need for an EIA as defined under the EIA Directive 85/337/EEC and subsequent revisions. The question of the project falling within a plan or a programme requiring a Strategic Environmental Assessment (SEA) in line with the EU Directive 2001/42/EC will be further examined during appraisal. Compliance with the EU Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings (EBPD) will also be examined during appraisal.
The final beneficiaries, the social housing associations, fall under public procurement. The Promoter will be required by the Bank to ensure that contracts for the implementation of the sub-projects have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.