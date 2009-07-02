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UK RENEWABLE FINANCING PROGRAM PHASE I

Signature(s)

Montant
503 496 503,52 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 503 496 503,52 €
Énergie : 503 496 503,52 €
Date(s) de signature
9/11/2009 : 167 832 167,84 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
2 juillet 2009
Statut
Référence
Signé | 09/11/2009
20090382
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
UK Renewable Financing Program Phase I

UK Department of Energy and Climate Change (DECC). The Financial intermediary banks will be selected by DECC following a tender. Final beneficiaries are expected to be private sector operators.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 600 million.
Up to GBP 2,000 000 000.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the implementation of an onshore wind project pipeline through intermediary banks under framework loan. Individual projects should have granted grid access up to 2013 and cost below GBP 100 million.

The development of wind energy capacity will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from onshore wind farms can produce electricity with substantially lower environmental impacts, particularly GHG emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project sub-schemes would fall under Annex II of Directive 85/337/EEC (as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) on Environmental Impact Assessment (EIA), leaving it to the national environmental authority to determine whether a full EIA is required. The Bank will assess the financial intermediaries’ capacity and procedures to ensure compliance with national and European environmental and biodiversity regulations as well as their capacity to support the Bank's Public Disclosure Policy, which aims at facilitating access by the public to environmentally relevant information.

The Bank will review systems and procedures applied by the financial intermediaries during appraisal, including compliance with relevant national and EU legislation, as defined by Procurement Directive 2004/17/EC, and publication in the Official Journal of the EU where appropriate.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - KELBURN WIND FARM Volume III
Date de publication
28 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
39749439
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090382
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Résumé non technique - KELBURN WIND FARM (FL 20090382)
Date de publication
28 Nov 2014
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
39753127
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20090382
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
Disponible au public
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Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux - CARRAIG GHEAL WIND FARM (FL 20090382)
Date de publication
25 Apr 2015
Langue
anglais
Sujet général
Prêts
Numéro du document
58603813
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Fiche technique sur les aspects sociaux et environnementaux
Numéro du projet
20090382
Secteur(s)
Énergie
Régions
Royaume-Uni
Pays
Royaume-Uni
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