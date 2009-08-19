Thermosolar Valle 1&2 Spain

Fiche récapitulative
The project concerns the construction and operation of 2 solar thermal power generation plants, each with a capacity of 50 MW and using molten salt storage technology; located near Cadiz (Andalusia / Spain).
The development of renewable energy will support EU and national targets for renewable energy generation and contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from concentrated solar power will displace fossil fuel-fired generation and the associated emissions of greenhouse gases and other emissions (SO2, NOx).
By virtue of its technical characteristics the project falls under Annex II of Directive 85/337/EC, as amended by 97/11/EC and 2003/35/EC, which leaves the requirement for an Environmental Impact Assessment (EIA) to be determined by the competent national authorities. In this case the Spanish authorities have required an EIA to be carried out. The outcome of the EIA procedure was favourable and the environmental authorisation was awarded in May 2009. Details of the environmental assessment procedures applied will be reviewed by the Bank during appraisal to verify compliance with the Bank’s environmental policy.
Neither the promoter nor the special purpose companies are subject to EU Procurement Directives. Suitable procurement procedures, including an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices should be applied in the project’s best interests. Details will be verified during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.