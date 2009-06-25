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EDPR - MARGONIN WINDFARMS

Signature(s)

Montant
44 450 230,48 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 44 450 230,48 €
Énergie : 44 450 230,48 €
Date(s) de signature
27/09/2010 : 44 450 230,48 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
25 juin 2009
Statut
Référence
Signé | 27/09/2010
20090350
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Poland – Margonin Windfarms

Private / Special purpose entity

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
PLN 360 million.
PLN 720 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Implementation and operation of a large-scale (120 MW) onshore wind farm.

Wind farm will supply electricity to the national transmission grid and thereby contribute to achieve the country’s target of electricity production from renewable energy sources.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

By virtue of its technical characteristics a wind farm and its associated components, such as an HV overhead line and a transformer station fall under Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC (as amended). Details of the environmental studies, the EIA including the public consultation will be reviewed during appraisal.

The project is promoted by a private entity which does not enjoy special or exclusive rights. Thus, it is not subject to public procurement according to the Utilities Directive 2004/17/EC.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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