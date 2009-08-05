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LODZ REGIONAL INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
110 318 452,61 €
Pays
Secteur(s)
Pologne : 110 318 452,61 €
Services : 12 135 029,79 €
Transports : 98 183 422,82 €
Date(s) de signature
30/06/2010 : 12 135 029,79 €
30/06/2010 : 98 183 422,82 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - PL
Communiqués associés
Pologne : 525 millions de PLN de prêts pour la modernisation des infrastructures régionales et municipales de Łódź

Fiche récapitulative

Date de publication
5 août 2009
Statut
Référence
Signé | 30/06/2010
20090335
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Lodz Regional Infrastructure
Województwo Łódzkie – Lodzkie Voivodship
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
ca. EUR 68.2 million.
Estimated at EUR 256 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises small- and medium-sized investment schemes in transport and culture under the Multiannual Investment Programme in the region of Województwo Łódzkie. Some of the schemes are expected to be co-financed with the Structural Funds.

The Województwo Łódzkie has prepared and adopted the regional strategy, which identifies a number of priority areas for the Region’s development in 2007-2020. This project will support the Multiannual Investment Programme of the Województwo Łódzkie which defines investments in line with this strategy. It will finance investments in the transport and culture sectors. Some of the schemes are likely to be co-financed by the EU Structural Funds in the framework of the Regional Operational Programme 2007-2013. The Bank will support the financial contribution of the regional budget.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is a multi-scheme operation classified as Framework Loan. Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, or may have an impact on an area forming part of Natura 2000 network. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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