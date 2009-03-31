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ILIAD FRANCE BROADBAND ROLL-OUT

Signature(s)

Montant
150 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 150 000 000 €
Télécom : 150 000 000 €
Date(s) de signature
25/08/2010 : 150 000 000 €
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France : 150 millions d’euros au Groupe Iliad pour le développement du très haut débit

Fiche récapitulative

Date de publication
23 juillet 2009
Statut
Référence
Signé | 25/08/2010
20090331
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Iliad France Broadband Roll-out
Iliad
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 150 million.
Approximately EUR 800 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns investment in telecommunications infrastructure in France to provide high speed broadband services.

The project will assist in providing state of the art high speed broadband services. The promoter is taking advantage of the open access provisions established by the European regulatory framework, with the long term strategy of converting service based entry into facility based entry.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Investments in fixed telecommunications projects (including civil works investments for fibre roll-out and transmission systems) do not fall under Annex I or II of Directive 85/337/EEC as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Full environmental details will be assessed during appraisal, including the possible impacts on protected flora and fauna (Habitats 92/43/EC and Birds 79/409/EC).

The promoter is a private company not operating in the Utilities sector, and is therefore not covered by the EU Directives on procurement. The procurement processes to be applied for project implementation will be assessed during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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