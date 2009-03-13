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SOFIA MUNICIPAL WASTE PROJECT

Signature(s)

Montant
33 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Bulgarie : 33 000 000 €
Déchets solides : 33 000 000 €
Date(s) de signature
26/07/2011 : 15 000 000 €
12/08/2013 : 18 000 000 €
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Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - EN
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Bulgarie : Inauguration à Sofia d'une installation de traitement des déchets cofinancée par la BEI

Fiche récapitulative

Date de publication
3 novembre 2009
Statut
Référence
Signé | 26/07/2011
20090313
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Sofia Municipal Waste Project
Municipality of Sofia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 52 million
Estimated to be around EUR 183 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the establishment of an integrated system for the treatment of the municipal solid waste generated in Sofia Municipality. The facilities will include a sanitary landfill, a mechanical biological treatment (MBT) installation, a bio waste composting plant and a green waste composting plant.

The project is environmentally driven and is intended to improve municipal solid waste disposal practices in Sofia by treating such waste in appropriate facilities and by disposing of the remainder in a sanitary landfill.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of the EIA Directive (85/33/EEC, amended by 97/11/EC and 2003/735/EC), which requires a mandatory Environmental Impact Screening (EIS) by the competent authority. At this stage it seems likely that the project will be "screened-in" and that a full EIA will be necessary. The Bank will ensure during appraisal that the project will be in line with the requirements of the EIA Directive and the Landfill Directive (1999/31/EC).

Procurement procedures will have to comply with the 2004/18/EC Directive. All the financed project components with a cost above the EU thresholds will have to be published in the Official Journal of the EU. All the procurement details of the project will be checked during the appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Mécanisme de traitement des plaintes

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La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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