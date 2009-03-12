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SNAM RETE GAS INFRASTRUTTURE

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 300 000 000 €
Énergie : 300 000 000 €
Date(s) de signature
15/12/2009 : 300 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
12 octobre 2009
Statut
Référence
Signé | 15/12/2009
20090312
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
SNAM Rete Gas Infrastrutture
SNAM RETE GAS S.p.A.
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 300 million
EUR 625 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of two new gas pipelines located between Massafra - Biccari (Puglia and Basilicata region) and Cremona – Sergnano (Lombardy region), and rehabilitation of a compressor station located in Melizzano (Campania region).

The financing of this project would primarily contribute to the security and diversification of energy supply, one of the Bank’s lending priorities. Moreover, the project schemes in the South are located in convergence regions, whose support is another EIB priority. The project is thus eligible under article 267 a) Convergence Objective, and 267 c) Common Interest.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The pipelines are subject to environmental assessments as required for Annex I type projects of the EIA Directive 85/337/EEC and its amendments; the environmental authorisations are pending. The rehabilitation of the existing compressor station falls under Annex II and has been determined by the Italian authorities not to require an EIA.

The investments under the project are subject to the procurement provisions defined in Directive 2004/17/EC for entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

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