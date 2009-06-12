Acquedotto Veneto Centrale

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Fiche récapitulative
Veneto Acque Spa
The project consists of 173.5 km potable water supply pipelines and groundwater extraction works in Camazzole – Comune of Carmignano di Brenta – for a capacity of 950 l/s. A 131.6 km pipeline network representing a ring will interconnect Venice with Chioggia, Cavanella, Cavarzere, Padova and Gazzera. This ring will be connected to the Camazzole source through a 33.4 km pipeline and to the Stanga reservoir through a 8.5 km pipeline.
The purpose of the project is to (i) complement and substitute raw water sources of poor quality, notably that of the Rivers Adige and Po which are vulnerable to pollution, with pre-alpine groundwater of high quality and constant availability; (ii) inter-connect a number of fragmented distribution networks in Veneto Region via a bulk water pipeline so as to strengthen security of supply and to achieve operational efficiencies.
An Environmental Impact Assessment has been carried out in accordance with Regional legislation (LR10/99) which includes an impact assessment on nature conservation sites. Compliance of the procedure with the EU EIA Directive 97/11/EC, as amended by Directive 2003/35/EC, as well as the Habitats and Birds Directives will be verified during appraisal, including publication of the Non Technical Summary of the EIA. EIB will ascertain through its financial contract that the mitigating measures identified in the EIA are respected.
The Bank will require from the promoter that contracts for the implementation of the project have been or shall be tendered in accordance with relevant applicable EU procurement laws (Dir 93/38, 2004/17/EEC), with publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.