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NIGERIA FRAMEWORK LOAN

Signature(s)

Montant
190 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Nigéria : 190 000 000 €
Services : 190 000 000 €
Date(s) de signature
10/02/2010 : 55 000 000 €
10/02/2010 : 55 000 000 €
10/02/2010 : 80 000 000 €
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Communiqués associés
240 millions d'EUR pour financer des projets d'infrastructures privés et en PPP au Nigeria

Fiche récapitulative

Date de publication
15 décembre 2009
Statut
Référence
Signé | 10/02/2010
20090297
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Nigeria Framework Loan

First Bank of Nigeria, Guaranty Trust Bank, Stanbic IBTC

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 240 million
Not applicable
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project is the combination of three separate investments with First Bank of Nigeria, Guaranty Trust Bank and Stanbic IBTC.

The proposed operation consists of two components: (i) an intermediated Framework Loan to support projects of small and medium size in the areas of infrastructure, including PPPs, and private sector investment throughout Nigeria; and (ii) for First Bank of Nigeria and Stanbic IBTC only, the provision of capital support in the form of a subordinated convertible loan.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank will ensure that the impact of the sub-projects financed by this facility are in line with its principles and standards as regards environmental and social issues.

The three intermediaries will ensure that equipment, works and services to be financed under this operation will be procured at the most advantageous prices, having regard to quality and efficiency, and that an open international bidding procedure will be followed where appropriate, in accordance with the Bank’s Procurement Guidelines.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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