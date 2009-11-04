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AUTOBAHN AUGSBURG ULM PPP TEN

Signature(s)

Montant
208 808 043,68 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 208 808 043,68 €
Transports : 208 808 043,68 €
Date(s) de signature
20/06/2016 : 70 634 673,95 €
31/05/2011 : 138 173 369,73 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
4 novembre 2009
Statut
Référence
Signé | 31/05/2011
20090296
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Autobahn Augsburg Ulm PPP TEN
Federal Republic of Germany
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 250 million
Currently estimated up to EUR 500 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the widening of a 41 km section of the A8 motorway, part of the TEN-T network, between Ulm and Augsburg, from a 2x2 to 2x3 lane standard.

Upgrading of motorway (from four to six lanes) in order to reduce frequent congestion and a high accident frequency rate.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC and hence an EIA is mandatory. The findings and recommendations of the EIA will be reviewed during the appraisal.

The tender was published in the EUOJ on January 29th, 2009 (2009/S 19-026801). The concession will include design, construction, financing, maintenance and operation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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