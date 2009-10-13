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SOUTH-MORAVIA REGIONAL INFRA II

Signature(s)

Montant
87 251 498,15 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 87 251 498,15 €
Transports : 24 430 419,48 €
Infrastructure composite : 62 821 078,67 €
Date(s) de signature
27/11/2013 : 3 264 798,47 €
27/11/2013 : 8 395 196,08 €
25/11/2009 : 21 165 621,01 €
25/11/2009 : 54 425 882,59 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2009
Statut
Référence
Signé | 25/11/2009
20090261
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
South Moravia Regional Infra II
The South-Moravian Region (Jihomoravský kraj)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to CZK 2 bn
Approx. CZK 4 bn
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

This project will support investment co-financed from the Regional Operational Programme South-East prepared for the 2007-2013 programming period as well as other schemes in the sectors of transport, public infrastructure (administrative, health and social care, education and culture), environment, and research, development and innovation.

The project will promote favourable conditions for economic and social development in a Convergence objective region.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Some of the schemes may eventually fall under Annex I or Annex II of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC, or may have an impact on an area forming part of Natura 2000 network. It will be required that all the schemes will be implemented in compliance with the EU environmental legislation.

The promoter as a public administration entity is required to follow the EU public procurement rules (2004/18/EC) including publication of contract notices in the EU Official Journal as implemented by national law, if and where appropriate. Projects with values below the EU thresholds will be procured according to the provisions laid down in national legislation.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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