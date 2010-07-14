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YORKSHIRE WATER AND WASTEWATER AMP-5

Signature(s)

Montant
175 582 889,43 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 175 582 889,43 €
Eau, assainissement : 175 582 889,43 €
Date(s) de signature
19/12/2011 : 87 637 298,44 €
31/03/2011 : 87 945 590,99 €

Fiche récapitulative

Date de publication
14 juillet 2010
Statut
Référence
Signé | 31/03/2011
20090235
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Yorkshire Water and Wastewater AMP-5

Yorkshire Water Services LTD

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
GBP 150 million.
GBP 300 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises a number of water and wastewater schemes located throughout Yorkshire Water’s operating area and included in the company’s investment programme for the period 2010-2015. The programme has been submitted to and will be monitored by the industry regulator OFWAT.

The proposed programme aims to support cost-effective compliance with environmental and customer service standards set by EU and national legislation in Yorkshire and parts of Humberside of England.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Borrower complies with the requirements of Directive 97/11/EC as amended and carries out Environmental Impact Assessment procedures where required by the competent authorities and mitigating measures are applied as appropriate.

The project falls under the EU Procurement Directives 93/36/EEC, 93/37/EEC, 93/38/EEC and 92/50/EEC, as amended. The borrower has confirmed that it complies fully with the requirements of these Directives.

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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