Port of Koper Infrastructure Project

Signature(s)
Fiche récapitulative
Infrastructure projects in the Port of Koper consisting of:
- Construction of a 146m long new quayside (berth7C) within the PierI Container Terminal.
- Supply and installation of four new cranes for servicing post-Panamax vessels of up to 350m in length within berths 7B (existing) and 7C (new).
- In-filling and paving of hinterland lagoons behind berths 7A and 7B.
- Construction of hinterland storage facilities at berth7C.
- Acquisition of equipment and machinery
Loan to support infrastructure projects in the Port of Koper, in particular extension of Pier 1, to increase capacity of the only Sloveniain port located in the northern Adriatic Sea.
A formal EIA is required in compliance with the EU EIA Directive 85/337/EEC. Compliance with the EIA Directive 2003/35/EC, biodiversity assessment requirements and status of environmental studies, consultations and authorisations will be reviewed during appraisal.
Luka Koper d.d. is the contracting authority for design, tender, implementation and supervision of the various project components. The works and the supply of equipment will be realised or installed by private contractors/suppliers on the basis of public tendering (including publication in the OJ of the EU Official Journal, if appropriate) – to be confirmed at appraisal.
N/A
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.