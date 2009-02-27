Torun City Bridge

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Fiche récapitulative
City of Torun
The project consists of the construction of a bridge and access roads on the Vistula river in the new course of National Road No 1 in Torun, which is part of the trans-European Transport Network, joining it with National Roads No 15 and No 80 in the section from Daszyńskiego Square to Łódzka Street. The total length of the new route is about 4.1 km.
The realisation of the project should permit to alleviate the current high traffic pressure on the only existing bridge and on the connected infrastructure on either side of the river, reducing traffic emissions and noise, while improving safety.
Poland, as a Member State, is obliged to follow the relevant EU rules in relation to the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives). The new EIA Polish law, which is fully compliant with EU Directives, entered into force in November 2008. The present project is a new road connection, falling under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, amended by directives 97/11/EC and 2003/35/EC, therefore a full EIA has been carried out. Details will be checked at appraisal stage.
The promoter is a public entity subject to EU public procurement regulations. The Bank will require the promoter to ensure that contracts for the implementation of the Project have been/shall be tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation (mainly Directive 2004/17/EEC) with parallel publication of tender notices in the EU Official Journal, as and where appropriate. All the details will be checked at appraisal stage.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.