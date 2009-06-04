M3 NORTH-EAST

Signature(s)
Fiche récapitulative
Republic of Hungary, acting through the Ministry of Transport, Telecommunication and Energy.
Design, build, finance and operation (DBFO) of a new road from Nyíregyháza to Vásárosnamény (46km) on the M3 corridor, connecting Budapest with the Ukrainian border.
The project is part of the National Action Programme for Growth and Employment (2008-2010), the objective of which is, inter alia, to develop missing infrastructure with a particular focus on Pan-European transport corridors.
According to EU directive 85/337/EEC the project falls into the Annex I category and therefore an EIA is mandatory. The project will be required to comply with the relevant national legislation and to be in line with EU environmental policy and acceptable to the EIB. In particular, compliance with Directive 97/11/EC and 2003/35/EC, amending 85/337/EEC, the Habitats Directive 92/43/EEC, the Birds Directive 74/409/EEC and SEA Directive 2001/142/EC will be verified during appraisal.
The contracting authority is a public promoter obliged to comply with the European Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC of 31 March 2004 and National Public Procurement legislation. The tender of the project was published in the Official Journal of the European Union on 23 December 2008 under registration number TED 2008/S 249-331922 and the process is currently expected to be completed by October 2009.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.