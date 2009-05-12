ANA Airport Extension

Signature(s)
Fiche récapitulative
Aeroportos de Portugal (ANA)
The project concerns the development of Faro Airport on the Portuguese mainland and Ponta Delgada (Joao Paulo II) Airport on the island of San Miguel in the Azores. The primary purpose of the work at Faro is to adapt and expand the terminal, airside and landside facilities.
The project is aimed at improving the aircraft operating conditions in Ponta Delgada and at improving the profitability of Faro airport. Both airports fall within the TEN and are located in Convergence and Phasing-out regions.
The Promoter has confirmed that the development work at Faro and Ponta Delgada requires a formal EIA. The EIAs have been completed, public consultation has taken place and initial rulings provided by the competent authority. Approval has been given subject to certain conditions being met that will be further reviewed by the Bank’s services during subsequent appraisal.
The Bank will require the Promoter to ensure that contracts for the implementation of both project components are tendered in accordance with the relevant applicable EU procurement legislation, with publication of tender notices in the EU Official Journal as and where appropriate. The tendering procedures adopted by the Promoter will be further reviewed during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.