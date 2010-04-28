ENERGY DEVELOPMENT AND ACCESS PROJECT

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Fiche récapitulative
The project will be implemented in the country’s main provinces (Maputo, Manica, Nampula, Tete and Cabo Delgado) and is part of the ‘Extension of Distribution Networks & Customers Connections’ scheme of the National Energy Sector Development and Access Programme (NEDAP) of the Government of Mozambique that foresees investments across the whole energy sector aimed at facilitating access to modern and affordable energy services in peri-urban and rural areas in Mozambique. The project covers a period of 5 years (2010/2014) and is being co-financed by the EIB, the AFD, World Bank, the OPEC Fund, the Arab Fund and the Government of Mozambique.
The project aims mainly at reinforcing primary networks, grid extension and the increase in new connections in peri-urban and rural areas. More than 93 000 customers will be connected and existing substations and transformers will be upgraded in the provinces of Maputo, Manica, Nampula, Tete and Cabo Delgado.
If the project were located in the EU, all the Bank’s schemes would pertain to Annex II of the EIA Directive leaving it to the national or regional authorities to decide on whether to request an EIA. Following national environmental regulation, each scheme will require an environment assessment study to be approved by the national environmental authority. The schemes will comprise medium and low voltage reinforcements and customers connections to the grid. They are expected to have minimal environment impacts essentially limited to construction ( e.g. dust, traffics disturbances, noise). No resettlement of people is foreseen. In case an EIA is required by the competent authorities, the Bank will require the respective document in time for review and publication on its website.
A Procurement Plan will be established allowing each lender to use its own procurement guidelines for the individual schemes that it fully finances. For all schemes co-financed by various lenders, World Bank procedures will apply. The EIB’s schemes will be tendered with parallel publication of tender notices in the OJEU as and where appropriate.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.