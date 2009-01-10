ACEA Efficienza Rete

Fiche récapitulative
The project consists of a 4-year investment programme aimed at reinforcing and extending the electricity distribution network serving the city of Rome. It comprises a large number of independent small-medium size schemes, including the implementation/refurbishment of primary substations, MV underground cables, secondary substations and of the LV network.
The project will enable the promoter to cater for demand growth, to connect new customers and to improve the quality and the reliability of supply. The project is therefore eligible under article 267 c) Common Interest. The financing of this project would contribute to the EIB’s lending priority policy on security and diversification of internal supply.
All the project schemes will fall under Annex II of the EIA Directive, so leaving it to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. The project schemes will be mainly medium and low voltage underground reinforcements that normally do not require EIAs. However, given the archaeological heritage of the area, some project schemes may require EIAs. The other impacts that can be typically expected for the project schemes relate to electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction.
The promoter is subject to public procurement rules in accordance with the Directive 2004/17/EC and with the Public Procurement Act of Italy (Dlgs. 163/06). The promoter’s approach for procurement of goods and services in the distribution sectors will be investigated during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.