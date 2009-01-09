Jaguar LR Emissions Reduction R&D

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Fiche récapitulative
The project concerns the financing of the promoter’s RDI activities related to the reduction of CO2 emissions of its cars. The Bank’s support would be focused on the development of those powertrains that are designed to meet the CO2 emission targets set by the EU Commission, notably the development of downsized diesel engines, the development of micro-hybrid and full hybrid downsized drivetrains. The promoter will carry out the work in its existing R&D centres in the UK.
The project will contribute to the increase of the promoter’s knowledge and know-how in the development of technology for small hybrid powertrains and new lightweight vehicle architecture. The project aims for a very significant reduction in fuel consumption of the promoter’s future range of vehicles; it is expected to bring about positive environmental results. The completion of this project will assist the promoter to comply with the upcoming European CO2 emission requirements.
The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised in which case an EIA therefore would not be required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. However, the Bank’s services will verify details and especially the ones related to the location of the R&D facilities during the project’s due diligence.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF)
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
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Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
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Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
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