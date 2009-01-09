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JAGUAR LR EMISSIONS REDUCTION R&D

Signature(s)

Montant
390 075 587,1 €
Pays
Secteur(s)
Royaume-Uni : 390 075 587,1 €
Industrie : 390 075 587,1 €
Date(s) de signature
24/02/2010 : 52 714 788,53 €
24/02/2010 : 63 250 822,23 €
24/02/2010 : 274 109 976,34 €
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Angleterre : 340 millions de GBP en faveur de Jaguar Land Rover

Fiche récapitulative

Date de publication
19 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 24/02/2010
20090109
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Jaguar LR Emissions Reduction R&D
Jaguar Land Rover
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 300 million.
Estimated at around EUR 600 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the financing of the promoter’s RDI activities related to the reduction of CO2 emissions of its cars. The Bank’s support would be focused on the development of those powertrains that are designed to meet the CO2 emission targets set by the EU Commission, notably the development of downsized diesel engines, the development of micro-hybrid and full hybrid downsized drivetrains. The promoter will carry out the work in its existing R&D centres in the UK.

The project will contribute to the increase of the promoter’s knowledge and know-how in the development of technology for small hybrid powertrains and new lightweight vehicle architecture. The project aims for a very significant reduction in fuel consumption of the promoter’s future range of vehicles; it is expected to bring about positive environmental results. The completion of this project will assist the promoter to comply with the upcoming European CO2 emission requirements.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research and development that are expected to be carried out in existing facilities already authorised in which case an EIA therefore would not be required by EIA Directive 85/337/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. However, the Bank’s services will verify details and especially the ones related to the location of the R&D facilities during the project’s due diligence.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.

Commentaires

Loan foreseen under the European Clean Transport Facility (ECTF)

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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