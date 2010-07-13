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EDISON GAS STORAGE

Signature(s)

Montant
250 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Italie : 250 000 000 €
Énergie : 250 000 000 €
Date(s) de signature
10/12/2010 : 250 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - IT

Fiche récapitulative

Date de publication
13 juillet 2010
Statut
Référence
Signé | 10/12/2010
20090075
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Edison Gas Storage

Edison Stoccaggio S.p.A.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 270 million.
Up to EUR 540 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of the conversion of onshore depleted gas fields into underground gas storages (UGS). The project involves drilling wells, and installing associated processing facilities and pipeline connections.

Natural gas storage facilities play an important role in providing flexibility and security of gas supply in a sector characterised by large variations in demand and rigid supply. The project will provide for additional withdrawal capacity during peak demand periods as well as increased working gas capacity. It is a trans- European energy network of Common Interest (Decision 1364/2006/EC - Annex III).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Given its technical characteristics the project falls under the Annex I of the EC EIA directive (85/337 and amendments). It is understood that the promoter has undertaken EIAs for some of the relevant sites. To be verified during appraisal.

The procurement for the project will follow the requirements of EU directive 2004/17/EC as transposed into Italian legislation.

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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - IT

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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