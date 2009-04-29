Pirelli RDI & Competitiveness

Fiche récapitulative
Pirelli Tyre S.p.A
The project includes two parts: (i) the promoter’s investments in the period 2009-2012 for R&D and Innovation, aimed at improving the product and process performance as well as their environmental impact and (ii) the promoter’s investments in tooling, machinery and new advanced production processes, directly related to the implementation of the results of the promoter’s R&D activities; these investments will be carried out within the newly refurbished production site of Settimo Torinese.
The project corresponds to the EC policy orientations to promote both private sector and competitive innovation and the protection of the environment.
A part of the project concerns investments in R&D and innovation that will be carried out in existing facilities, already authorised and for which an EIA is not required by EIA Directive 83/557/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Another part of the project mainly concerns the investments in tooling, machinery and production processes. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence and whether an EIA is required by EIA Directive 83/557/EEC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.