METRO DE BARCELONA ESTACIONES PPP (A)

Signature(s)
Fiche récapitulative
Infraestructures Ferroviaries de Catalunya
The project concerns the construction and operation of 51 stations of the new 49 km metro Line 9 in the city of Barcelona, to be developed through four long-term DBFO concession agreements corresponding to the four sections in which the project has been divided.
To improve connections of the Line 9 to existing underground, commuter and long distance railways, including two intersection points with the new high-speed rail link Madrid-Barcelona-France and the city’s airport.
The project falls under Annex II of EIA Directive and, following the corresponding requests by the environmental authority, all environmental impact processes judged necessary have been successfully completed.
The promoter is subject to and follows EU procurement procedures, including publication in the EU Official Journal. The promoter is subject to EU public procurement regulations (in this particular case, Directive 2004/17/CE), as demonstrated through several similar operations financed by the Bank in the past concerning Line 9.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.