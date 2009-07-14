BTA Toll Road

Signature(s)
Fiche récapitulative
Private sector operation
The Boulevard Turistico del Atlantico (BTA) project involves the construction, as part of a 30 year Design Build, Finance and Operate (DBFO) concession contract, of a 123 km toll road in the Samaná peninsula in the north of the Dominican Republic. The project consists of the rehabilitation of 99 km of existing road (Nagua-Sánchez-Samana-El Limón-Las Terrenas) and the construction of some 24 km of new road from Las Terrenas to Majagual, close to the El Catey international Airport. The project is a natural extension of the Autopista de Nordeste (AdN) motorway, connecting the capital Santo Domingo with the tourist destinations on the Samaná peninsula.
The Samaná peninsula is regarded as a tourist destination with good potential and as such represents a priority of the DR Government. Both the AdN and BTA toll roads significantly reduce travel time between the capital, Santo Domingo, the El Catay international airport and the tourist destinations on the Samaná peninsula.
A full EIA has been conducted, risks assessed and mitigation measure put in place. Thus, the environment impact of this project is considered acceptable to the Bank.
The procurement procedures employed by the promoter will be reviewed by the Bank.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.