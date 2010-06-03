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REGION MIDI-PYRENEES PLAN RAIL

Signature(s)

Montant
300 000 000 €
Pays
Secteur(s)
France : 300 000 000 €
Transports : 300 000 000 €
Date(s) de signature
24/09/2010 : 300 000 000 €
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Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - - ES
Communiqués associés
France : 300 millions d’euros en faveur du transport collectif en région Midi-Pyrénées

Fiche récapitulative

Date de publication
3 juin 2010
Statut
Référence
Signé | 24/09/2010
20090059
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Midi-Pyrénées Region Rail Plan

Midi-Pyrénées Region
Mr Poncet Montange, Finance Director

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Around EUR 300 million.
The total project cost is estimated by the Bank to be almost EUR 700 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project forms part of the 2007-2013 Midi-Pyrénées Rail Plan and involves a subset of four operations to renovate and three to develop the network and signalling facilities.

The project aims to accelerate the upgrading of the regional network and accommodate the growth in regional express (TER) traffic.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The application of Directive 2001/42/EC relating to the environmental impact assessment of certain plans and programmes will be examined in the course of the appraisal. The project components concerning railway development works fall within the categories listed in Annex I of Directive 1997/11/EC amending Directive 85/337/EEC and changes thereto. They have been the subject of an Environmental Impact Assessment (EIA) in connection with a preparatory enquiry to obtain a Declaration of Public Utility.

The promoter is bound by Community directives on procurement procedures, in particular Directive 2004/18/EC. Accordingly, the EIB will examine these procurement procedures at the appraisal stage.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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