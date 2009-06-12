GKN Aerospace RDI

Signature(s)
Fiche récapitulative
GKN Aerospace, Ltd.
The project concerns the promoter’s RDI activities related to the design, development and industrialisation of new composite wing structural parts, e.g. rear inner wing spar and the fixed trailing edges, to be assembled in a new generation aircraft.
The project will contribute to increasing the promoter’s knowledge and know-how in the design, development and innovative manufacturing of lighter aircraft structures (composite wings), bringing about positive environmental results in terms of improved transportation efficiency and lower fuel consumption, CO2 and other harmful emissions. Such technology is in line with EU policy on reducing pollutant emissions and will contribute to improving the competitiveness of the European aerospace industry.
The project is in line with EC policy orientations to promote private and competitive innovation, being eligible for EIB financing under article 267 (c) of the EC Treaty as “Knowledge Economy (i2i)” as both “Research and Development” and “Innovation”.
A part of the project concerns investments in R&D and innovation that will be carried out in existing facilities, already authorised and for which an EIA is not required by EIA Directive 86/557/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Another part of the project mainly concerns the investments in tooling and machinery. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence and whether an EIA is required by EIA Directive 83/557/EC, amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC.
Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects. The Bank’s services will verify details during the project’s due diligence.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.