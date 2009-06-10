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EADS INNOVATIVE DESIGN R&D

Signature(s)

Montant
800 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 50 000 000 €
Royaume-Uni : 150 000 000 €
Allemagne : 200 000 000 €
France : 400 000 000 €
Industrie : 800 000 000 €
Date(s) de signature
29/07/2011 : 50 000 000 €
29/07/2011 : 100 000 000 €
29/07/2011 : 150 000 000 €
29/07/2011 : 200 000 000 €
25/01/2013 : 300 000 000 €
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Communiqués associés
La BEI soutient les programmes d’innovation d’EADS

Fiche récapitulative

Date de publication
10 juin 2009
Statut
Référence
Signé | 29/07/2011
20090046
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
EADS Innovative Design R&D

Airbus S.A.S.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 800 million.
Estimated at around EUR 3 600 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project aims at developing innovative solutions in the civil aerospace sector in order to reduce fuel burn, emissions and noise and to minimise the environmental impact of the whole production chain. Measures will include improved aerodynamic design, advanced materials, optimised flight control systems, more electric aircraft systems and more efficient production technologies.

The project will contribute to improving technology in the field of aircraft design, bringing about positive environmental results in terms of lower CO2 and other harmful emissions. Such technology is in line with proposed EU legislation on reducing pollutant emissions and will contribute to improving the competitiveness of the European aerospace industry.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project concerns investments in research, development and innovation activities that will be carried out in existing facilities, already authorised. Overall, the project is not expected to have a significant impact on the environment, while the final product will have a positive environmental impact on a per passenger-km basis, due to substantial reductions of harmful emissions and noise compared to the fleet currently in service.

The promoter is a private company operating in the manufacturing sector not covered by EU Directives on procurement.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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