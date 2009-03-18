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SYRIAN CEMENT COMPANY

Signature(s)

Montant
104 850 165,74 €
Pays
Secteur(s)
Syrie : 104 850 165,74 €
Industrie : 104 850 165,74 €
Date(s) de signature
28/09/2009 : 52 425 082,87 €
28/09/2009 : 52 425 082,87 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
18 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 28/09/2009
20090033
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Syrian Cement Company

The promoter is a locally incorporated company, established to implement the proposed project. The company is majority-owned by a European cement producer.

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to USD 170 million.
Estimated at approximately USD 680 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the construction and operation of an integrated cement plant with a capacity of 7,500 ton per day of clinker, equivalent to some 2.6 Mt of cement per annum.

The project will primarily cater to the domestic market which is currently in deficit. By facilitating local cement production this project should reinforce Syria’s capacity for self-sustaining development, increasing the local value added while replacing the present high level of more expensive cement imports. The project is of particular significance being one of the first large scale private sector investments in the industrial sector in Syria. The project further supports Foreign Direct Investment (FDI) by a European company into Syria.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

An equivalent project in the EU would fall under Annex II of Directive 97/11/EC. An Environmental Impact Assessment has been carried out. Mitigating measures to be applied, if any, and compliance with relevant legislation will be assessed during appraisal.

Procurement procedures will comply with the Bank’s procedures for private-sector projects

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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