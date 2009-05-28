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AIR NAVIGATION UPGRADE - SPAIN

Signature(s)

Montant
450 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 450 000 000 €
Transports : 450 000 000 €
Date(s) de signature
4/08/2009 : 450 000 000 €
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Espagne : 450 millions d'EUR en faveur des installations de contrôle aérien

Fiche récapitulative

Date de publication
28 mai 2009
Statut
Référence
Signé | 04/08/2009
20090031
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Air Navigation Upgrade - Spain

AENA

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 400 million.
Up to EUR 800 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project consists of upgrading and extension of the Air Traffic Control facilities at the Spanish airports.

Air traffic control constitutes essential infrastructure for the development of air transport in Spain. In addition, Spanish airspace is essential for intercontinental links between parts of Europe and both Northwest Africa and South America.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to comply with EU Community policy and legislation in the field of the environment. To be confirmed during appraisal.

The Bank requires the promoter to ensure that all relevant contracts for the implementation of the project will be tendered in accordance with the relevant EU procurement legislation. The procurement issues will be examined during appraisal.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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