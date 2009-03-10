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VOLKSWAGEN INDIA

Signature(s)

Montant
100 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Inde : 100 000 000 €
Industrie : 100 000 000 €
Date(s) de signature
15/09/2009 : 100 000 000 €
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Communiqués associés
Inde : la Banque européenne d'investissement accorde un prêt de 100 millions d'EUR à VW India

Fiche récapitulative

Date de publication
10 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 15/09/2009
20090004
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Volkswagen India

Volkswagen India Private Limited

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 100 million.
The project cost for the overall facility is estimated at EUR 580 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project comprises the investment in a new passenger car manufacturing facility in Pune (Maharashtra) for the production of 110 000 units per year of three small, advanced car models, customised for the local market.

The investment thereby contributes to foreign direct investment in India and strengthens the presence of EU manufacturing companies in the region. Furhermore, it will contribute to the introduction of modern, fuel-efficient powertrain technology to India, enabling VW to comply with the gradual tightening of GHG emissions legislation in India.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project is expected to have no significant environmental impact.

Procurement is expected to be in line with EIB guidelines for private sector projects.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

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Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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