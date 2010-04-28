Laja Hydro Power Plant Project

Fiche récapitulative
GDF Suez
The project comprises the development, construction, commissioning and operation of a hydro power plant (Laja, 34.4 MW).
The project provides for increasing demand of electricity from renewable energy sources, supporting EU priority objectives related to climate change. The project is in line with ALA mandate by supporting European FDI and promoting environmentally sustainable energy.
The project, if located in the EU, would fall under Annex I of the EIA-Directive, requiring an Environmental Impact Assessment (EIA) to be performed including public consultation. The promoter has carried out an EIA and received the environmental authorisation based on this. The details of the EIA, the requirements of Chilean regulations, their compliance to the Bank’s requirements, including public participation and socio-economic assessment, will be examined during the appraisal.
The procurement of the project is not required to follow public procurement procedures since, under the Bank’s Guide to Procurement, the PPA has been awarded through an open international procedure, which is not considered to have provided any special or exclusive rights to the promoter. Additionally, the Chilean electricity market seems liberalised (to be confirmed at the appraisal). In line with its principles and its statute the Bank will however ensure that contracts for the implementation of the project have followed suitable procurement procedures, ensuring an appropriate selection of works, goods and services offered at competitive prices. Contracts awarded must be negotiated impartially and accord with the project’s best interests.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
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Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.