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PLAN MEJORA RED CARRETERAS DE MURCIA

Signature(s)

Montant
125 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 125 000 000 €
Transports : 125 000 000 €
Date(s) de signature
21/06/2010 : 125 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
8 avril 2009
Statut
Référence
Signé | 21/06/2010
20080765
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Plan de mejora de red de Carreteras de Murcia

Comunidad autónoma de la Región de Murcia

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 125 million.
EUR 250 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Financing of the investment programme developed by Regional Government of Murcia for the improvement and renewal of the roads network in the region.

The entire project is located in a convergence region. The project is therefore eligible under Article 267(a).

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project’s compliance with all applicable EU and national environmental legislation will be verified during appraisal.

Procurement procedures applied by the promoter are in compliance with EU Directives.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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