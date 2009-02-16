Sachsen-Anhalt Forschung II

Fiche récapitulative
Various universities and research institutions located in the federal State of Sachsen-Anhalt.
The purpose of the project is to co-finance the Federal State of Sachsen-Anhalt’s eligible recurrent wage costs of scientists and academic workers employed in public scientific institutes and public universities and colleges as well as outlays for capital investments in research infrastructure and scientific equipment during the period 2009-2011.
By co-financing public R&D investments the project will assist Germany, and by extension the EU, in improving essential research capability. The proposed operation would be fully in line with the Bank’s priority of lending to projects in R&D and innovative downstream investment.
Because the RDI projects will be carried out within existing science facilities, detrimental effects on sites of nature conservation are unlikely. It is, therefore, not expected that any RDI component will require an EIA as defined by EU Directive 97/11/EC. This will be verified during appraisal.
Germany has adopted the relevant EU Directives into national law. All investments will be open to interested contractors on the basis of fair competition and non-discriminatory terms. Notably for contracts exceeding the relevant thresholds, tender notices will be published in the OJEU.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.