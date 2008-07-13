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MADRID MUNICIPAL INFRASTRUCTURE-PRISMA

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Espagne : 200 000 000 €
Aménagement urbain : 200 000 000 €
Date(s) de signature
12/03/2010 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
15 avril 2009
Statut
Référence
Signé | 12/03/2010
20080713
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Madrid Municipal Infrastructure - Prisma
Comunidad de Madrid
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 200 million.
Up to EUR 450 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Municipal infrastructure schemes in the region of Madrid.

The project is a multi-sector framework loan to finance investment schemes included in the PRISMA 2008-2011. Potential schemes are mostly in the fields of urban renewal, human capital and environmental upgrading.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of the appropriate Directives, including undertaking of SEA/EIAs and assessment of requirements of the Habitat and Bird Directive where appropriate; all the relevant project’s key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

The promoter is subject to and follows public procurement rules according to EU regulations. Application of EU procedures by the promoter for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal and monitoring.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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