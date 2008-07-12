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ESB RENEWABLE PROGRAMME

Signature(s)

Montant
200 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Irlande : 200 000 000 €
Énergie : 200 000 000 €
Date(s) de signature
28/09/2009 : 200 000 000 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
7 juillet 2009
Statut
Référence
Signé | 28/09/2009
20080712
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ESB Renewable Programme

ESB – Electricity Supply Board

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
EUR 175 million.
EUR 362 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

The project concerns the ESB’s wind investment programme for the period 2009 to 2012. The overall capacity will be 214MW. All development will be on-shore operations.

The development of wind energy capacity will contribute to environmental and security of energy supply objectives. Electricity generation from onshore wind farms can produce electricity with substantially lower environmental impacts, particularly GHG emissions.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

Wind farms fall under Annex II of Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. Thus, the project would be subject to an EIA based on a case-by-case decision or defined criteria set by the competent authorities. The five most advanced projects have all undergone EIA process and have obtained relevant approvals.

The promoter is a public undertaking according to the EU Procurement Directive and is following public procurement rules for the purchase of the project works including publication of tenders in the Official Journal of the European Union.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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