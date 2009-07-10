Bord Gais Whitegate CCGT

Fiche récapitulative
The Project consists of a combined cycle gas turbine (CCGT) power station with a maximum rating of 445 MWe, to be constructed at a leased site in Whitegate, Co. Cork. The plant is designed for dual fuel operation with natural gas as the primary fuel and distillate fuel oil provided as a backup fuel. Natural gas will be piped to the site from the nearby natural gas pipeline owned by the promoter. An EPC contract covers the design, engineering, project execution and delivery of the main power plant.
The project will install modern power generation technology with high energy efficiency and a relatively low environmental impact. The new generating capacity provided will contribute to meeting expected growth in electricity demand in Ireland and to replacing existing heavy fuel oil, and gas/distillate oil power stations that are planned to be decommissioned over the next 5 years.
Due to its capacity (plant over 300 MWth), the project is subject to the Annex 1 of the EIA Directive (85/337/EC and amendments) and was required to undergo a full Environmental Impact Assessment. The EIA was developed in 2007 and after its approval a construction permit for the unit was granted by the competent authority. The EIA study found the project’s impact on environment acceptable. The details of the EIA will be reviewed during appraisal.
As a state owned entity, the promoter is subject to the EU legislation on procurement. The Turnkey EPC contract was announced in the OJEU and awarded in 2007.The details of the procurement procedure will be investigated during the appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
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