Terna Reti Elettriche II

Fiche récapitulative
TERNA S.p.A.
The project consists of 3 project schemes aimed at reinforcing and extending the Italian national electricity transmission network. It includes the TEN-E project for doubling the connection between mainland Italy and Sicily and two more projects located in the centre and in the north of the country respectively.
The main purpose of the project is to improve the reliability of supply, to support the efficient operation of traditional and renewable generation resources, and to reduce transmission congestion.
By their technical characteristics the project schemes do fall under Annex I or Annex II of the EIA directive. The impacts that can be typically expected for such project schemes relate to visual impact, electromagnetic fields, disturbance during construction and impact on flying vertebrates and seabed fauna and flora. The specific requirements of the Italian environmental legislation and the promoter’s application thereof will be investigated during appraisal. This includes addressing potential negative impacts on sites of nature conservation.
The promoter is subject to the Public Procurement Act of Italy (Dlgs. 163/06) that came into force in 2006 transposing the EU Directives on public procurement. The promoter’s approach for procurement of goods and services will be investigated during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.