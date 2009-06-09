SE Power Plant and Forest Industry R&D

Signature(s)
Fiche récapitulative
Stora Enso Oyj
The project comprises two parts. Part I concerns investments in research, development and innovation related to pulp, paper packaging and forest products. Part II includes design, construction and operation of a combined heat and power generation facility in Ostroleka, Poland.
The RDI part of the project will support the research activities and technical development within a European paper and forest products manufacturer. The power plant project is located in a convergence region and the project will employ an efficient, combined heat and power technology and help to increase the energy self-suffiency of the promoter.
For the RDI part, an EIA will not be necessary according to EIA Directive as long as existing RDI facilities are used. The power plant is part of a bigger investment programme which falls under Annex I of Directive 85/337/EEC and is subject to an EIA. This part will require appropriate environmental permits under IPPC Directive 2008/1/EC. Full environmental details will be assessed during appraisal, including possible impacts on protected flora and fauna.
The promoter is a private company, not operating in the utilities sector, and is not covered by EU directives on procurement. During the appraisal, the Bank will verify the promoter’s procurement procedures to ensure that the project benefits from market-based competition between potential subcontractors.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.
Mécanisme de traitement des plaintes
Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.
Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.