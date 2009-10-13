Recherche FR menu Portail client du Groupe BEI
Fermer Portail client du Groupe BEI
Recherche
Recherche
Résultats
5 premiers résultats de la recherche Voir tous les résultats Recherche avancée
Recherches les plus fréquentes
Pages les plus visitées

VANTAA RING RAIL LINE

Signature(s)

Montant
245 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Finlande : 245 000 000 €
Transports : 245 000 000 €
Date(s) de signature
1/12/2010 : 45 000 000 €
9/04/2010 : 200 000 000 €
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 3_EIA summary_Airport railway line (RING-line) - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 5_Consultation with public_Airport railway line (RING-line) - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 4_Consultation with authorities_Airport railway line (RING-line) - FI
Communiqués associés
Finlande : 45 millions d’EUR pour la liaison ferroviaire de l’aéroport d’Helsinki

Fiche récapitulative

Date de publication
13 octobre 2009
Statut
Référence
Signé | 09/04/2010
20080663
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Vantaa Ring Rail Line
Joint Venture between the Finnish Railway Administration (RHK), Vantaan Kaupunki (City of Vantaa) and Finavia
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to EUR 230 million
Up to EUR 600 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction of a circular rail route between the Helsinki Metropolitan Area and the Helsinki-Vantaa Airport. The Ring Rail Line will be a 2-track passenger line of 18 km, of which 8 km will run in 2 separate tunnels under the airport area.

The Ring Rail Line project has been deemed the most urgent infrastructure project by the Finnish State and the Helsinki Metropolitan Area. It will supplement the existing public transport network and open a rail connection to the airport. The rail line will also open up new possibilities for land development in the vicinity of the rail line.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex I of the EIA Directive 85/337/EEC, as amended by Directives 97/11/EC and 2003/35/EC. An EIA is mandatory for the proposed investment and the promoter has advised that an EIA was undertaken in 2001 and environmental permits have been granted. The Bank will review the EIA process adopted to date to confirm that it complies with applicable domestic legislation, the EU Directives and any relevant international conventions to which Finland is party.

The construction works and associated supervision are to be procured through appropriate tender procedures in keeping with EU and National legislation. The project will be tendered via several smaller lots, which are to be procured separately. Bidding is commencing in mid-2009.

Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 3_EIA summary_Airport railway line (RING-line) - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 5_Consultation with public_Airport railway line (RING-line) - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 4_Consultation with authorities_Airport railway line (RING-line) - FI
Communiqués associés
Finlande : 45 millions d’EUR pour la liaison ferroviaire de l’aéroport d’Helsinki

Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

À la une

Lien vers la source
Communiqués associés
Finlande : 45 millions d’EUR pour la liaison ferroviaire de l’aéroport d’Helsinki
Autres liens
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 3_EIA summary_Airport railway line (RING-line) - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 5_Consultation with public_Airport railway line (RING-line) - FI
Publications connexes
Résumé non technique (RNT) de l'évaluation des incidences sur l'environnement (EIE) - Annex 4_Consultation with authorities_Airport railway line (RING-line) - FI

Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

Publications connexes