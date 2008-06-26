ENEL Efficienza Rete II

Fiche récapitulative
Enel Distribuzione SpA
The project consists of a 3-year investment programme (2009-2011) aimed at reinforcing and extending the promoter’s distribution electricity networks throughout Italy.
The main purpose of the project is to cater for demand growth, to enable connection of new customers and to improve quality and reliability of electricity supply.
All the project schemes will fall under Annex II of the EIA Directive, so leaving to the national competent authority to decide whether an EIA would be required in line with the screening criteria specified in the directive. However, many project schemes are expected to be medium and low voltage reinforcements that will not require formal EIAs and will have minimal or no environmental impact.
The impacts that can be typically expected for the project schemes relate to visual impact, vegetation clearance, impact on flying vertebrates, electromagnetic fields, noise nuisance, and disturbance during construction. The EIA screening criteria applied by the national competent authority in Italy and the provisions for biodiversity assessment of projects will be investigated during appraisal.
The promoter is subject to the Public Procurement Act of Italy (Dlgs. 163/06) that came into force in 2006 transposing the EU Directives on public procurement. The promoter’s approach for procurement of goods and services in the distribution sectors will be investigated during appraisal.
Clause de non-responsabilité
Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).
À la une
Informations et observations générales
La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.
Informations aux médias
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Mécanisme de traitement des plaintes
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Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption
La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.