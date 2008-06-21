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OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE

Signature(s)

Montant
58 585 821,25 €
Pays
Secteur(s)
Czechia : 58 585 821,25 €
Transports : 7 001 005,64 €
Aménagement urbain : 51 584 815,61 €
Date(s) de signature
23/11/2012 : 2 383 897,22 €
3/07/2009 : 4 617 108,42 €
23/11/2012 : 17 565 033,52 €
3/07/2009 : 34 019 782,09 €
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Fiche récapitulative

Date de publication
24 mars 2009
Statut
Référence
Signé | 03/07/2009
20080621
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
Olomouc Urban Infrastructure
Statutarni Mesto Olomouc (Olomouc City)
Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to CZK 1 500 million.
CZK 4 000 million.
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

A multi-sector framework facility for financing investment schemes that the Olomouc City will undertake in the framework of the 2007-13 EU programming period. The project will include schemes, mostly of small and medium size, in the fields of transport, environmental protection, health and education, urban renewal, cultural heritage, and facilities for the provision of community services.

The improvement and upgrading of municipal infrastructure is a pre-requisite for the City's continuing development, and contributes to increasing its attractiveness to investors and tourism, whilst simultaneously improving the quality of life of its citizens.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

As a Member State, the Czech Republic has the obligation of following EU relevant rules regarding the environmental impact of projects (namely SEA, EIA and Habitat/Natura 2000 Directives). The Bank’s appraisal will focus on the promoter’s environmental management capacity and on the verification of the correct application of these Directives; all the relevant project’s key documents will be published in line with the Bank’s procedures.

EU Directives on procurement (2004/18/EC and 2004/17/EC) have been transposed into the national Czech legislation. Tenders will be organised in compliance with EU requirements, with publication of tender notices in the EU Official Journal for projects above thresholds. Application of EU procedures by the Czech authorities for the tender of services, supplies and civil works will be reviewed by the Bank’s services during appraisal and monitoring.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

Documents

Résumé non technique - OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE - NTS of the EIS
Date de publication
27 Feb 2016
Langue
croate
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64959942
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Résumé non technique
Numéro du projet
20080621
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Évaluation des incidences environnementales et sociales - OLOMOUC URBAN INFRASTRUCTURE - Full EIA
Date de publication
27 Feb 2016
Langue
croate
Sujet général
Prêts
Numéro du document
64962875
Thématique du document
Information Environnementale
Type de document
Évaluation des incidences environnementales et sociales
Numéro du projet
20080621
Secteur(s)
Aménagement urbain
Transports
Régions
Union européenne
Pays
Tchéquie
Disponible au public
Télécharger maintenant
ou Lien vers la source
Lien vers la source
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