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ENBW WPD OFFSHORE WIND - BALTIC I

Signature(s)

Montant
80 000 000 €
Pays
Secteur(s)
Allemagne : 80 000 000 €
Énergie : 80 000 000 €
Date(s) de signature
7/03/2011 : 80 000 000 €
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Allemagne : La BEI finance le premier parc éolien marin dans les eaux territoriales allemandes de la Baltique

Fiche récapitulative

Date de publication
16 décembre 2008
Statut
Référence
Signé | 04/03/2011
20080591
Nom du projet
Promoteur – Intermédiaire financier
ENBW Offshore Wind

ENBW Energie Baden-Württemberg AG

Montant BEI envisagé (montant approximatif)
Coût total (montant approximatif)
Up to 50% of project cost.
Indicatively estimated to be around EUR 150 million
Lieu
Secteur(s)
Description
Objectifs

Construction and operation of Germany’s first commercial offshore wind farm. It comprises up to 21 turbines, each with a power of 2.5 MWe. The project is located in the Baltic Sea, 16 km off the German coast (close to the municipalities of Zingst and Prerow), at a water depth of between 16-19 metres. The overall project area is 7 km2.

The project aims to contribute to the targeted increase of the share of electricity from renewable energy sources in Germany to 20% by 2020 and to 50% by 2050.

Aspects environnementaux
Passation des marchés

The project falls under Annex II of EIA-Directive 85/337/EEC (amended by 97/11/EC and 2003/35/EC) concerning the Environmental Impact Assessment (EIA). The Bank will review the followed environmental procedures, including the result of possible EIAs, mitigating measures to be taken and any effects on nature conservation sites (Habitats Directive 92/43/EEC and Natura 2000).

Compliance with the EU procurement directives and national laws shall be ensured.

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Clause de non-responsabilité

Avant d’être approuvés par le Conseil d’administration et avant la signature des prêts correspondants, les projets font l’objet d’une instruction et de négociations. Par conséquent, les informations et données fournies sur cette page sont indicatives.
Elles sont fournies à des fins de transparence uniquement et ne peuvent être considérées comme représentant la politique officielle de la BEI (voir également les notes explicatives).

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Informations et observations générales

La BEI s’engage à communiquer de manière ouverte et encourage les parties prenantes à apporter des contributions constructives à ses activités.
Les demandes ou observations concernant la participation de la BEI à des projets ou à des mécanismes de financement, ou concernant les activités, l’organisation et les objectifs de la BEI, peuvent être adressées à l’Infodesk de la BEI.
Vous pouvez aussi prendre contact avec la BEI par l’intermédiaire de ses bureaux extérieurs.
Veuillez, de préférence, adresser directement au promoteur du projet vos questions portant sur les détails d’un projet précis, notamment lorsque celui-ci fait l’objet d’une instruction de la BEI.

Informations aux médias

Les questions liées aux médias peuvent être adressées au service de presse de la BEI. Veuillez consulter également notre espace presse.

Mécanisme de traitement des plaintes

Toute plainte relative à une présomption de mauvaise administration peut être introduite auprès du Mécanisme de traitement des plaintes de la BEI. Le Médiateur européen agit en tant que mécanisme de recours indépendant externe à la BEI.

Tolérance zéro face à la fraude et à la corruption

La BEI pratique une politique de tolérance zéro face à la fraude et à la corruption. Pour signaler des allégations de fraude et de corruption en rapport avec des projets financés par la BEI, veuillez contacter la division Enquêtes sur les fraudes. Toutes les plaintes seront traitées de manière strictement confidentielle et selon les procedures d'investigation de la BEI et la politique antifraude.

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